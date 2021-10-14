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Gelinim Mutfakta Demet Akalın ayrıldı mı? Demet Akalın yok mu?

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Gelinim Mutfakta Demet Akalın ayrıldı mı? Demet Akalın yok mu?

Gelinim Mutfakta programını izleyenler programın tüm detayların merak ederken Demet Akalın'ın programdan ayrılıp ayrılmadığını merak etti. İzleyiciler, Gelinim Mutfakta Demet Akalın ayrıldı mı?

Gelinim Mutfakta Demet Akalın'ı göremeyen izleyenler Gelinim Mutfakta Demet Akalın ayrıldı mı konusunu araştırmaya başladı. Peki, Gelinim Mutfakta Demet Akalın ayrıldı mı? İşte, detaylar… Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

GELİNİM MUTFAKTA DEMET AKALIN AYRILDI MI?

Demet Akalın, "Ben disiplinli kadınım. Ben 5 gün konser üstüne 3 gün 15 saat çalışamam. Çünkü ben 2 gün diye anlaştım. 10 gün önce ayrıldım. Beni bırakın Gülben'i alın Songül Karlı'yı alın dedim." açıklamasında bulundu. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Ayrıca ünlü şarkıcı "Fatih bile geri alabilir. En çok o yakışıyor zaten. Kimseyi de işinden etmedim. Kim çalışmak istiyorsa buyursun çalışsın dedim. Biz haftanın 2 gününe anlaştık, haftanın üç gününe çıkarıldı. Kaç yaşına geldik, hala böyle çirkin çirkin şeyler konuşacak mıyız? Bana kimse disiplinsiz diyemez. Bana Gülben yazdı 3 gün önce, 'Emin misin?' diye. Fatih çok iyi biliyor, orasını burasını kaşımasın." dedi

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