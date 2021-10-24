Gelin ve damatlara, 'korsan düğün fotoğrafçısı' uyarısı

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - SON yıllarda dış mekanlarda gerçekleşen düğün fotoğraflarına ilginin artması, korsan fotoğrafçıları da ortaya çıkardı. Vergi vermeden fotoğrafçılık yapıldığını söyleyen İstanbul Profesyonel Foto Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Dilek Camcı, gelin ve damatları korsan fotoğrafçılara karşı uyardı.

İstanbul Profesyonel Foto Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Dilek Camcı, Sarıyer'de düğün fotoğrafı için akın edilen noktalarda gelin ve damatlara uyarıda bulundu, çekim yapanların da belgelerini kontrol etti. Genç çiftler, düğün fotoğrafçısı seçerken mutlaka vergi mükellefi ve oda kaydı olan fotoğrafçı tercih etmeleri gerektiğini söyleyen Camcı, "Amacımız, vergi ödeyen resmi kayıtlı fotoğrafçılarımızın çıkar ve menfaatlerini korumanın yanı sıra evlenen genç çiftlerimizin de bu mutlu günlerin kayıtlı fotoğrafçılarla çalışmasını sağlayabilmek. Bizler kamu spotu oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü genç çiftlerimiz çok mağduriyet yaşıyor. Çifter sosyal medyadan kendilerine fotoğrafçı bulup paralarını ödüyor. Fotoğraflar ve videolar çekiliyor. Ama mutlu sonla sonuçlanmıyor. Çünkü yetki belgesi olmayan fotoğrafçı parayı alıp kayıplara karışıyor" dedi.

"KAYIT DIŞI ÇALIŞAN ÇILARDA EN AZ YÜZDE 70"

"ÇI SEÇERKEN YETKİ BELGESİ OLUP OLMADIĞINA BAKMADIM"

ÇİFTLER MAĞDUR VE ŞİKAYETÇİ