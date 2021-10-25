Tarım ve Köy İşleri Eski Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü'den Vali Karadeniz'e Ziyaret

Tarım ve Köy İşleri Eski Bakanı ve Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Vali Yaşar Karadeniz'e ziyarette bulundu.

Anadolu Mektebi Yazar Okumaları 'Gelin Tanış Olalım Yunus Emre' den Esintiler' Paneline katılmak üzere Manisa'da bulunan Tarım ve Köy İşleri Eski Bakanı ve Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali Yaşar Karadeniz, Tarım ve Köy İşleri Eski Bakanı ve Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü'ye nazik ziyareti sebebiyle teşekkür etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri