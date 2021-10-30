Geleneksel Olarak Düzenlenen Sergiye Bu Yıl PAÜ Ev Sahipliği Yaptı

Gazi Üniversitesi Resim-İş Eğitimi bölümünden 1993 yılında mezun olan ve şuan akademisyen ya da görsel sanatlar öğretmeni olarak Türkiye'nin farklı şehirlerinde görev yapan sanatçılar yer yıl, farklı tekniklerle oluşturdukları çalışmalarını bir sergide bir araya getiriyor. "Gazi'nin İzinde" isimli sergi, geleneksel olarak 29 Ekim ile 10 Kasım tarihinde kapılarını açarken, 'Gazi'nin İzinde 28 Yıl Plastik Sanatlar Sergisi'ne bu yıl PAÜ ev sahipliği yaptı. Serginin açılışı, Cumhuriyetimizin ilanının 98. yıl dönümü olan 29 Ekim tarihinde, Eğitim Fakültesi Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Serginin açılışına Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilge Can, fakülte yönetimi, öğretim üyeleri, sergiye çalışmaları ile katılan sanatçılar ve davetliler katıldı.

Projenin doğuş hikayesi hakkında bilgi veren Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Merih Tekin Bender, bu fikrin 7 yıl önce ortaya çıktığını ve Gazi Üniversitesi 1993 yılı mezunları olarak bir yandan sanatsal çalışmalarını sürdürürken bir yandan da Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde olduklarını bu şekilde ifade etmek istediklerini belirtti. Sergiyi bu yıl PAÜ'de açmış olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Prof. Dr. Bender, desteklerinden dolayı yine Gazi Üniversitesi 1993 yılı mezunu olan ve PAÜ Resim-İş Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Feryal Beykal Orhun'a serginin PAÜ'de açılmasına verdiği destek ve katılımından dolayı Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan'a teşekkürlerini iletti.

Rektör Kutluhan: "Ancak Üreterek Başarılı Olabiliriz"

Açılışta konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, göreve geldikleri günden bugüne üniversiteye yeni bir bakış açısı ve felsefe getirmenin gayreti içinde olduklarını hatırlatırken bu felsefenin en temel özelliğinin tüm öğretim üyelerinin önünü açmak ve üretmeye teşvik etmek olduğunu söyledi. Üniversite'nin misyon ve vizyonu gereği üretmek ve hayata rehber olmak istediklerini dile getiren Prof. Dr. Kutluhan: "Hocalarımızın başarısı ancak üreterek ve bu konuda onların önünü açarak gerçekleşebilir. Önümüz ne kadar açılırsa, o kadar çok üretebileceğimizi biz bu dönemde yöneticiler olarak göstermek istiyoruz. Üniversitemizin tüm fakülte ve diğer akademik birimleri ellerinden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösteriyorlar. Buradan onlara bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Feryal Hocamız, çok üretken bir hocamız. Kendisini desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Pandemi döneminde de önemli çalışmalara imza attı. Bu sergiye, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde olduğumuzun mutluluk ve gururu ile ev sahipliği yapıyoruz. Sergiye çalışmaları ile katkı veren sanatçılara teşekkür ediyor; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. " şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve davetliler sergiyi gezerek eserler hakkında sanatçılardan bilgi aldı. 'Gazi'nin İzinde 28 Yıl Plastik Sanatlar Sergisi'nin açılışı, sanatçılara Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan tarafından teşekkür belgeleri ile hediyelerinin takdimi ve günün anısına toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Bu yıl 7. kez sanatseverlerle buluşan 'Gazi'nin İzinde 28 Yıl Plastik Sanatlar Sergisi'nde 19 farklı sanatçının, yağlı boya, minyatür, heykel, seramik gibi farklı teknikler kullanarak hazırladığı 34 çalışması yer alıyor. 5 Kasım 2021 tarihine kadar açık kalacak sergi, PAÜ Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Sergi Salonu'nda gezilebilir.

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