Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Van'da esnafı ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Van'da esnafı ziyaret etti

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Van'da esnafı ziyaret etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Van'ın Gürpınar ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

VAN (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Van'ın Gürpınar ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Çeşitli programlara katılmak üzere Van'a gelen Davutoğlu, Gürpınar ilçesinde esnafla bir araya geldi.

İlçe merkezinde parti otobüsünden vatandaşlara hitap eden Davutoğlu, iktidara geldiklerinde en ehil kadroları Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Müsteşarlığına getireceklerini söyledi.

Kamu bankalarında hortumlamayı, 3, 5 müteahhide giden kaynakları durdurup milletin kaynaklarını en iyi şekilde değerlendireceklerini belirten Davutoğlu, şöyle dedi:

"Hiçbir ötekileşme olmayacak 84 milyonu kardeş ve eşit vatandaş bileceğiz. Hiçbir haksızlığa hukuksuzluğa asla izin vermeyeceğiz. Bütün yolsuzluklara, kamu kaynaklarının kötü kullanımına son vereceğiz. Mülakatla, torpille, iş adamı, dayısı olanın girdiği dönem bitecek, mülakat gidecek, liyakat gelecek. Öyle bir ekonomi kadro ile geliyoruz ki kısa bir sürede bütün Türkiye'nin ekonomik verilerini düzelteceğiz ve bilinçli bir ekonomi politikasıyla, israf ekonomisinden üretim ekonomisine geçeceğiz. Gelir adaletsizliğine son vereceğiz. Gelir gelmez asgari ücretten vergiyi kaldıracağız ve alt gelir grupları ile üst gelir grupları arasındaki farkı kapatacağız."

Davutoğlu, daha sonra Gevaş ve Edremit ilçelerinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Van'da esnafı ziyaret etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Van'da esnafı ziyaret etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Van'da esnafı ziyaret etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Van'da esnafı ziyaret etti

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Son Dakika Haberleri
Bakan Varank'tan Akşener'e eleştiri: 'Bu tip yalan söylemelere ihtiyaç yok'

Bakan Varank'tan Akşener'e eleştiri: "Bu tip yalan söylemelere ihtiyaç yok"

 Erciş'te esnafı ziyaret eden Davutoğlu: Ailenize 'Serok Ahmet'in selamı var' deyin

Erciş'te esnafı ziyaret eden Davutoğlu: Ailenize 'Serok Ahmet'in selamı var' deyin

 Son dakika gündem: Çorlu'da, 'çekçek' ile atık toplayan yabancılara operasyon: 112 gözaltı

Son dakika gündem: Çorlu'da, 'çekçek' ile atık toplayan yabancılara operasyon: 112 gözaltı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Ahmet Davutoğlu
Magazin Müge Anlı Kubilay Aka Burak Sergen Bülent Ersoy
Spor Emre Belözoğlu Marcao Muslera Mesut Özil Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Stefan Kuntz Kadir Topbaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Van'da esnafı ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 15:02:41. #1.17#