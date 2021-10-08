Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, esnafı ziyaret etti

KAYSERİ (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kayseri'de esnaf ziyaretinde bulundu.

Davutoğlu, tarihi Kapalı Çarşı esnafını ziyaret ederek, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Davutoğlu, bir iş yerinde de pastırma doğradı.

Ziyaretler sırasında Davutoğlu'nun yanına gelen bir kişi, "Biz seni seviyoruz. Ancak İYİ Parti, CHP ve HDP ile birlik olursanız hiç gözümüzde yoksunuz. Onlarla birlikte olursanız size oy vermeyiz." dedi.

Davutoğlu ise bu kişiye, "Merak etme, biz milletle beraberiz, Kayseri'yle beraberiz." yanıtını verdi.

Emekli öğretmen Burhan Karamustafa da "Biz seni sevmiştik ama ne zamana kadar, yol arkadaşına ihanet edene kadar" diyerek Davutoğlu'na tepki gösterdi. Davutoğlu ise kendisinin ihanet eden taraf olmadığını belirtti.

Davutoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, pandemi şartları nedeniyle daha önce Kayseri'ye gelemediğini, partisinin il kongresine katılamadığını belirtti.

Ekim ayı ile birlikte siyasette yeni bir dönemin başladığını dile getiren Davutoğlu, "Ben de bu yeni dönemde ilk Kayseri'ye geldim. Emeklilerimiz feryat ediyor, çiftçi mazota gelen zamlardan feryat ediyor, esnaf işsizlikten feryat ediyor. Kayseri'de bu feryatlar varsa Türkiye'nin her yerinde daha büyük feryatlar var demektir. Ülkemizin bu şartlara gelmesindeki en önemli zaaf, ekonomi yönetimindeki büyük hatalar. Biz siyasete Hazreti Ömer adaleti için, yolsuzluklarla, yasaklarla, yoksullukla mücadele için girdik." diye konuştu.