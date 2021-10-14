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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Ağrı'da STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluştu

AA / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Ağrı'da STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluştu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ağrı'da sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri, kanaat önderleri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

AĞRI (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ağrı'da sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri, kanaat önderleri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kentteki bir toplantı salonunda konuşan Davutoğlu, Ağrı ve bölgedeki diğer illeri gezdiğinde, hiçbir Kürt gencinin ülkeyi bölmek gibi bir niyeti ve derdinin olmadığını söyledi.

İktidarın, kendileri gibi düşünmeyeni bölücü ve hain ilan ettiğini, kendilerinin de zaman zaman bu ithamlara maruz kaldığını aktaran Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Yiğit Kürt çocuklarının bir teki bile bu ülkeyi bölmek gibi bir niyet, imayla dahi göstermemiştir. Allah'ın izniyle bu toprağı kimse bölemez. Ama onların (iktidar) politikaları dolayısıyla değil, bu yiğit Kürt vatandaşlarımızın bu topraklara olan bağlılığı dolayısıyla bu ülkeyi kimse bölemez. Sayın Devlet Bahçeli ikide bir bana dönüp Doğu'da ve Güneydoğu, bütün bu bölgede Kürt vatandaşlarımızın bizi ne kadar çok sevdiklerini bildiği için, bunu da kıskandığı için 'Serok Ahmet' deyip duruyor. Bana en güzel hediye bu. Evet ben Ağrı'da da 'Serok Ahmet'im ve bununla da gurur duyuyorum."

Davutoğlu, Kürt sorunuyla ilgili bütün unsurların takipçisi olacaklarını belirterek, kimsenin konuşmaya cesaret edemediği bir dönemde parti kurduklarını dile getirdi.

İktidara geldiklerinde özgürlükçü bir demokrasi inşa edeceklerini anlatan Davutoğlu, "Herkes düşüncesi, fikri, ana dili, zihniyeti, anlayışı, mezhebi, bütün geçmiş kökeniyle özgürce yaşayacak ve özgürce konuşacak. Size söz veriyorum. Bugün birçok KHK'lı önümü kesti, bütün hukuk mağduriyetlerini gidereceğiz. Adaletsizliğe karşı önümüzdeki günlerde yeni bir adalet reform paketini açıklayacağız ve bunun gereğini yaparak hukuksuzluk gidecek ve adalet gelecek. Bugün bir Ağrılı hemşehrim dedi ki 2 oğlum KPSS'den çok yüksek puan aldı ama Ankara'da mülakatta elendi. Siz gençlere de söz veriyorum, mülakat gidecek liyakat gelecek Allah'ın izniyle." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından partisine yeni katılanlara rozet takan Davutoğlu, daha sonra Eleşkirt ilçesinde esnafı ziyaret etti.

AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri
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Haber: Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Ağrı'da STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluştu - Haberler
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