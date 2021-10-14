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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Ağrı'da partisinin il başkanlığını açtı

AA / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Ağrı'da partisinin il başkanlığını açtı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ağrı'da partisinin il başkanlığının açılışını yaptı, esnafı ziyaret etti.

AĞRI (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ağrı'da partisinin il başkanlığının açılışını yaptı, esnafı ziyaret etti.

Davutoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, yurdun birçok il ve ilçesini gezerek vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi. Gittikleri her yerde insanların dertli olduğunu ifade eden Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Bu bölgenin insanlarının kayyum ile Pkk arasına sıkışmasına asla izin vermeyeceğiz. Sizden destek bekliyorum. 'Kürt sorunu yoktur.' diyenler ve bu halkın derdiyle dertlenmeyenlere cevabı vermek üzere destek bekliyoruz. Gelecek Partisini niçin kurduk biliyor musunuz? Halktan kopanlara haddini bildirmek için kurduk. Yoksulluğa son vermek için kurduk. Gelecek Partisini Anadolu'nun her yerindeki vatandaşlarımızla bu makus, karamsar gidişe son vermek için kurduk ama desteğe ihtiyacımız var."

Konuşmasının ardından beraberindekilerle kurdele keserek partisinin il başkanlığını açan Davutoğlu, burada partililerle bir araya geldi. Daha sonra Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Davutoğlu, vatandaşlarla sohbet etti. Davutoğlu, bir kafede öğrenciler ve vatandaşlarla da çay içerek sorunlarını dinledi.

AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri
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