"GELECEK NESİLLERİN ÖRNEK ALACAĞI KİTAP"

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Emekli eğitimci ve köşe yazarı İbrahim Gerede, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

Gerçekleştirdiği ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e yazmış olduğu Eskişehir'de Demokratik Öğretmen Örgütlenmesinden Kesitler kitabını sunan İbrahim Gerede, 1908-2020 yılları arasındaki dönemden kesitler aktardığı kitabında Yılmaz Büyükerşen'in de bir eğitimci olarak yer aldığını ifade etti. Kitap sunumundan ve ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Büyükerşen ise, kitap çalışması için İbrahim Gerede'ye teşekkür ederek kitap hakkında, "Gelecek nesillerin örnek alacağı ve muhakkak okunması gereken bir kitap" yorumunda bulundu.

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