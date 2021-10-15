Gelecek için, Çalışmak Sizden Destek Bizden ProjesiKaymakamlığımızın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirdiği "Gelecek için, Çalışmak Sizden Destek Bizden Projesi" kapsamında ilçemizin akademik başarısını arttırmak için Kaymakamımız Sayın, 12. sınıf ve 8. sınıf öğrencilerine soru bankası setleri dağıtıldı.

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