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Gelecek için, Çalışmak Sizden Destek Bizden Projesi

Habermetre - Haberler | Toplum
Gelecek için, Çalışmak Sizden Destek Bizden Projesi

Gelecek için, Çalışmak Sizden Destek Bizden ProjesiKaymakamlığımızın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirdiği "Gelecek için, Çalışmak Sizden Destek Bizden Projesi" kapsamında ilçemizin akademik başarısını arttırmak için Kaymakamımız Sayın, 12. sınıf ve 8.

Gelecek için, Çalışmak Sizden Destek Bizden ProjesiKaymakamlığımızın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirdiği "Gelecek için, Çalışmak Sizden Destek Bizden Projesi" kapsamında ilçemizin akademik başarısını arttırmak için Kaymakamımız Sayın, 12. sınıf ve 8. sınıf öğrencilerine soru bankası setleri dağıtıldı.

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