YALOVA (Habermetre) - GELECEĞİN YILDIZLARI YALOVA BELEDİYESPORDA YETİŞİYOR

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Basketbol altyapısında yetişen sporcuların antrenmanlarına katılarak, gençlerle bir araya geldi. Geçmişten günümüze birçok branşta yetişerek, Yalova'nın adını duyuran sporculara yenileri Yalova Belediye Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde eğitim alarak ekleniyor. Birçok branşta milli takımlara sporcu veren Belediye Gençlik ve Spor Kulübü basketbol antrenmanına katılan Başkan Vekili Tutuk, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Başkan Vekili Tutuk, Yalova Belediye Gençlik ve Spor Kulübünün 7 farklı branşta faaliyet gösterdiğini belirterek; "Şuan altyapımızda 362 sporcu yer alıyor. Bu sayının arttırılması için gençlerimizi spora yöneltecek çalışmalar yapıyoruz. Deneyimli hocalarımızın yer aldığı masa tenisi, basketbol, tekvando, wushu, satranç, güreş ve boks gibi alanlarda şehrimizin adını duyuracak olan genç kardeşlerimizin yetişeceğine inancım tam. Hepsine başarılar diliyorum" dedi. Ziyaret sonunda teknik ekip ve sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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