Geleceğin teknoloji mimarlarını yetiştiriyoruz
Teknoloji çağının gerekliliklerine cevap verebilen bir nesil yetiştirmek amacıyla Eyüpsultan Belediyesi tarafından oluşturulan Bilişim Akademi eğitimlerine başlıyor.
Teknoloji çağının gerekliliklerine cevap verebilen bir nesil yetiştirmek amacıyla Eyüpsultan Belediyesi tarafından oluşturulan Bilişim Akademi eğitimlerine başlıyor.
Geleceğin teknoloji mimarlarının yetişeceği Bilişim Akademi'ye 9 -18 yaş arası gençler kayıt yaptırabiliyor.
Sınırlı kontenjanı bulunan Bilişim Akademi'de, gençlerin çağdaş dünyada yer edinebilmesi için geleceğin dijital dünyasına ışık tutacak eğitimler alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek.
Akademide yapılacak atölye çalışmalarında yapay zeka, veri bilimi, kodlama, robotik, 3B tasarım, oyun geliştirme, yazılım, artırılmış gerçeklik, PCB tasarım, nanoteknoloji, drone kodlama ve nesnelerin interneti konuları işlenecek.
Kayıt için: https://basvuru. eyupsultan. bel. tr/
Detaylı bilgi için 0212 444 15 38 numaralı telefonu arayabilirsiniz.