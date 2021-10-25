Geleceğin okçuları 29 Ekim Kupası'nda yarıştı

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te geleceğin milli okçuları, Şahinbey Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde okçuluk turnuvasında yarıştı.

Şahinbey Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor il Müdürlüğü işbirliği ile 3.sü düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı okçuluk müsabakasında ultra minikler, minikler, küçükler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde 206 sporcu kıyasıya mücadele etti. Mete Gazoz gibi Olimpiyat Şampiyonu olma hedefi ve hayalini kuran yarışmacılardan dereceye girenlere ise ödülü Şahinbey Belediye Başkan Vekili Cuma Güzel tarafından verildi.

"Okçuluk odaklanmayı arttırıyor"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, okçuluk sporunu tabana yaymak için çalıştıklarını belirterek, "Tüm hocalarımızı emeklerinden dolayı tebrik ediyorum. Yarışmaların 1'incisi, 2'incisi, 3'üncüsü ve 4'ncüsü olacak. Ancak sonuçta bu bir yarışma ve önemli olan bir spor ile uğraşmak. Okçuluk çok farklı bir spor dalı. Japonya'da ilkokula giden çocuklara okçuluk sporu yaptırıyorlar. Bunun sebebi ise bu sporun odaklanmayı geliştirmesi, odaklanması gelişen çocuk eğitimde de başarılı oluyor. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte okçuluk sporunu tabana yaymak için çalışıyoruz. Bu anlamda bizlerle birlikte çalışan hocalarıma teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP

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