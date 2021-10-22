GELECEĞİN MÜHENDİSLERİ TEKNOPARK'A ÇIKARMA YAPTI

İSTANBUL (Habermetre) - Uşak Belediyesi Genç Kuşak Topluluğu, farklı okullarda öğrenim gören, teknolojik alanda yetenekli ve başarılı öğrencileri İstanbul Teknopark'a ve Sakarya Tank Palet Fabrikası'na götürdü.

Teknolojiye ilgi duyan, robotik kodlama çalışmalarında başarılı olmuş ve gelecek planlamasında mühendislik hedefleri bulunan öğrenciler, Genç Kuşak Topluluğu ile birlikte teknolojinin kaynağına yolculuk yaptı.

Geziye katılan ve okul müdürleri tarafından belirlenen farklı okullardaki 20 liseli genç, İstanbul Teknopark Genel Müdürlüğü'ne giderek burada kendileri için hazırlanan sunumu dinleyip yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Çakın'dan Gençkuşak'a Sürpriz Ziyaret

Başta savunma sanayi olmak üzere havacılık/uzay, denizcilik, ileri elektronik, enerji, sağlık bilimleri ve endüstriyel yazılım alanlarında yüksek teknoloji geliştirmek için yapılan Ar-Ge çalışmalarıyla ilgili bilgiler alan öğrenciler; Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın sürpriz ziyareti ile de keyifli anlar yaşadı.

Şehir dışı programı kapsamında İstanbul'da bulunan Başkan Çakın, Teknopark Genel Müdürlüğü'ne giderek öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Çakın'la tek tek tanışma ve sohbet etme imkanı bulan gençler, geleceğe dair hedefleri ve idealleri hakkında Başkan Çakın ile istişarelerde bulundu. Keyifli bir sohbet ortamının yaşandığı gezide konuşan Başkan Çakın; ülkemizin sanayi ve teknoloji alanında gerçekleştirdiği önemli hamlelerin kalbi sayılan milli ve yerli üretimin odak noktası olan bir kurumda bulunduklarını ifade etti.

Çakın; "Gençlerimiz Ülkemize ve Şehrimize Faydalı İşler Yapmalı"

Başkan Çakın; "Burada savunma sanayine ilişkin önemli ürünlerin tasarımları gerçekleştiriliyor. Uşaklı gençlerin burada mühendis büyükleriyle bir araya gelmesini ve yapılan çalışmaları gözleriyle görmesini istedik. Gençlerin ilerde de kendi kariyerleri boyunca ülkemize ve şehrimize faydalı hizmetlerde bulunmasını arzu ediyoruz. Uşak Belediyesi olarak bundan sonrada gençlerin eğitimine ve gelişimine yönelik bu tip etkinliklere devam edeceğiz. Ben buradan gençlerimize Genç Kuşak Topluluğumuzun faaliyetlerini yakından takip etmelerini öneriyorum" dedi.

Gençler Programdan Büyük Keyif Aldı

Başkan Çakın'ın ardından söz alan gençler ise lise döneminde böyle büyük bir gezi programına dahil olmaktan duydukları memnuniyeti belirterek, sanayi ve teknoloji alanında geliştirilen büyük projeleri ve ar-ge çalışmalarını yakından görmüş olmanın heyecanını yaşadıklarını kaydetti. Uşak Belediyesi'ne ve Genç Kuşak Topluluğu'na teşekkürlerini sunan gençler; bu gezide öğrendikleri bilgilerin kariyer planlamalarında önemli bir yeri olacağını ifade etti.

Teknopark ziyaretinin ardından İstanbul'dan ayrılarak Sakarya'ya giden öğrenci kafilesi, yerli ve milli tank Altay başta olmak üzere birçok savunma aracının motor sistemini yakından tanıma imkanı buldu.

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