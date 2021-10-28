Gedik Dergi Kasım Sayısı yayında.
İstanbul Gedik Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı Gedik Dergi 3. Sayısında geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden tiyatronun usta sanatçılarından Ferhan Şensoy anıldı.
İSTANBUL (Habermetre) - İstanbul Gedik Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı Gedik Dergi 3. Sayısında geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden tiyatronun usta sanatçılarından Ferhan Şensoy anıldı.
Sanattan teknolojiye, sağlıklı yaşamdan toplumsal konulara kadar geniş yelpazede başlıkların ele alındığı dergiyi incelemek için tıklayınız.
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