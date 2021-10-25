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GEÇMİŞ YILLARA AİT PAEM EĞİTİM SONU SINAV DUYURUSU

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GEÇMİŞ YILLARA AİT PAEM EĞİTİM SONU SINAV DUYURUSU

"Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği" 03/06/2015 tarihli ve 29375 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

"Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği" 03/06/2015 tarihli ve 29375 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde çeşitli nedenlerle işlemleri tamamlanan (sağlık, ders ve sınav işlemleri, mahkeme kararı vb. ) öğrencilere Eğitim Sonu Sınavı yapılacaktır. Söz konusu sınav 10 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olup, sınava girecek öğrenciler kendilerine tebliğ edilen günde ve yerde sınava katılacaklardır.

Anılan yönetmeliğin 6'ncı maddesi gereği ilan olunur.

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