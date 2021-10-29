GEÇMİŞ YILLARA AİT CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARINA AİT ÖZEL GÖRÜNTÜLER - Haberler
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GEÇMİŞ YILLARA AİT CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARINA AİT ÖZEL GÖRÜNTÜLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhuriyet'in ilanın 98. Yılında Demirören Haber Ajansı Milli Savunma Bakanlığı arşivlerinde yer alan daha önceki yıllarda Mustafa Kemal Atatürk'ün de olduğu Cumhuriyet Bayramı kutlama görüntülerine ulaştı.

Cumhuriyet'in ilanın 98. Yılında Demirören Haber Ajansı Milli Savunma Bakanlığı arşivlerinde yer alan daha önceki yıllarda Mustafa Kemal Atatürk'ün de olduğu Cumhuriyet Bayramı kutlama görüntülerine ulaştı.

Siyah beyaz arşiv görüntülerinde Cumhuriyet'in ilanının 10 yılında Ankara'da Mustafa Kemal Atatürk'ün de katıldığı resmi geçit törenlerinde süvari birlikleri, piyade alayları, tanklar, topçular ve öğrenciler, Atamızı selamlıyor. Görüntülerde ayrıca gece fener alayı ve Ankara Palas otelindeki kutlama görüntüleri de yer alıyor. Yine Atatürk'ün ölmeden iki yıl önce 1936 yılında düzenlenen Ankara'daki resmi geçit töreninde de tank ve top gibi zırhlı birlikler, süvariler, piyadeler, öğrenciler Ata'nın önünde merasim geçişi yaparken, hava kuvvetlerine bağlı uçaklar da gösteri uçuşu gerçekleştiriyor.

GEÇMİŞ YILLARA AİT CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARINA AİT ÖZEL GÖRÜNTÜLER

GEÇMİŞ YILLARA AİT CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARINA AİT ÖZEL GÖRÜNTÜLER

GEÇMİŞ YILLARA AİT CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARINA AİT ÖZEL GÖRÜNTÜLER

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