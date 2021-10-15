GEÇMEDİĞİ KÖPRÜDEN GELEN CEZALAR İPTAL EDİLDİ

İSTANBUL (DHA) - SİNOP'ta yaşayan Seyfettin Aksan'a (42) Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu'ndan otomobiliyle geçiş ihlali yaptığı gerekçesiyle 152 TL ceza kesildi. İstanbul'a en son 15 yıl önce gittiğini belirten Aksan'ın itiraz ettiği cezalar yapılan inceleme sonucu iptal edildi.

Kentte esnaflık yapan Seyfettin Aksan'a, 26 Nisan'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu'ndan 57 AR 204 plakalı otomobil ile 3 kez geçiş ihlali yaptığı gerekçesiyle 41 lira ceza kesildi. İstanbul'a en son 15 yıl önce gittiğini söyleyen Aksan, yanlışlık olabileceğini düşünerek durumu yetkililere bildirip cezanın iptalini istedi. Fakat Aksan, 4 Ekim'de e-Devlet üzerinden yaptığı kontrolde yine aynı gerekçeyle cezaları olduğunu gördü. Aksan'a, mayıs, haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında da aynı köprülerden 13 geçiş ihlali yaptığı iddiasıyla toplamda 152 lira ceza geldi.

İstanbul'a en son 15 yıl önce gittiğini belirten Aksan'ın itiraz ettiği cezalar yapılan inceleme sonucu iptal edildi. Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri aradığı Aksan'a durumu bildirdi.

'İNŞALLAH BU DURUM BİR DAHA YAŞANMAZ'

Bu durumun bir daha yaşanmamasını temenni eden Seyfettin Aksan, '2021 Nisan ayından beri arabama, İstanbul otoyollarından ücretli geçiş ihlallerinden dolayı ceza geliyor. İlk cezayı nisan ayında gördüm, ekimin başında yine cezalar geldiğini fark ettim. Bunların toplam bedeli de 152 liraydı. Karayolları yetkilileri bu durumu göz önüne alarak, beni aradılar ve ceza işlemlerinin iptal olduğunu söylediler. İnşallah bu durum bir daha yaşanmaz' dedi.