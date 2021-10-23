NEVŞEHİR (Habermetre) - Gece Yolcuları'ndan Muhteşem Konser

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserde sahne alan sevilen müzik grubu Gece Yolcuları Nevşehirlilere unutamayacakları bir gece yaşattı. Binlerce kişinin katıldığı konserde Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, gençlere kültür ve sanat etkinliklerinin devam edeceği sözünü verdi.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen halk konseri Damat İbrahim Paşa Spor Salonu arkasındaki TÜİK Meydanında gerçekleştirildi.

Konser için Nevşehir Belediyesi tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi yerleşkesi önünden ücretsiz servis araçları kaldırılırken konser alanına saatler öncesinden gelenler için variller içerisine ateşler yakıldı.

Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programda sevilen müzik grubu Gece Yolcuları sahne aldı.

Grup üyeleri konserde kendi şarkılarının yanı sıra Sezen Aksu ve Müslüm Gürses'in eserlerini Nevşehirli hayranları için seslendirdi.

Ünlü şair ve yazar Mehmet Ercan'ın sunumunu gerçekleştirdiği konserde Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Gece Yolcuları'na teşekkür ederek çini bir amfora hediye etti.

Konser alanını dolduran gençler için önümüzdeki günlerde gerçekleştirecekleri iki yeni konserin daha müjdesini veren Savran, ayrıca tiyatro gösterileri ile de şehirdeki kültür sanat faaliyetlerine katkı sunmayı sürdüreceklerini açıkladı.

Savran, "Özellikle bu yıl Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitemizi tercih ederek şehrimize gelen gençlere bir kez daha hoş geldiniz demek istiyorum. Sizler artık aileleriniz bizlere emanetisiniz. Böylesine güzel bir akşamda sizlerle birlikte olmak bizlere enerji verdi. Umarım ilerleyen günlerde daha çok bir araya geleceğiz" dedi.

Savran sahnedeki konuşmasının ardından Gece Yolcuları grubu üyeleri ile sahneden yaptığı öz çekimi de sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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