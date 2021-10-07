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Gece kaza yapan sürücüyü sabah işçiler araç içinde buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gece kaza yapan sürücüyü sabah işçiler araç içinde buldu

Bilecik'te seyir halinde kontrolde çıkan otomobil takla atarak durabildi.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te seyir halinde kontrolde çıkan otomobil takla atarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, şahsı araç içinde sıkışmış bir şekilde sabah ekmek almaya giden işçiler buldu.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Gölpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde gece saat 04: 15 sularında seyir halindekinden tarla yolunan giren 11 SD 678 Remzi Can A.(22) aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak durabildi. Araç içinde sıkışan sürücüyü sabah işçiler ekmek almaya giderken gördüler. Durumu hemen ilgililere haber verilmesi üzerine 112 Acil Servis ve Gölpazarı Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü çıkartamazken, bölgeye Bilecik AFAD ekipleri geldi. Sıkışan sürücü büyük uğraşlar sonrası araç içinde çıkartılırken, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu ağır sürücü buradan Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, takla araç çekici yardımıyla çekildi. - BİLECİK

Gece kaza yapan sürücüyü sabah işçiler araç içinde buldu

Gece kaza yapan sürücüyü sabah işçiler araç içinde buldu

Gece kaza yapan sürücüyü sabah işçiler araç içinde buldu

Gece kaza yapan sürücüyü sabah işçiler araç içinde buldu

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