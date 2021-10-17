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Gece aracı dereye uçan sürücünün bugün cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gece aracı dereye uçan sürücünün bugün cesedi bulundu

Giresun'un Dereli ilçesinde gece dereye uçan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

GİRESUN (İHA) - Giresun'un Dereli ilçesinde gece dereye uçan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Akkaya köyünde sabah saatlerinde bir aracın Akkaya Deresi içerisinde olduğunu fark eden vatandaşlar jandarmayı aradı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, 28 ED 298 plakalı kamyonetin içerisindeki Bekir Kıran'ın (59) hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen AKUT ekipleri, dere içerisinde ve çevrede yaptığı aramalarda bir başka yaralı veya ölüye rastlamadı.

Bekir Kıran'ın dün gece meydana gelen kazada aracıyla dere yatağına yuvarlandığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Gece aracı dereye uçan sürücünün bugün cesedi bulundu

Gece aracı dereye uçan sürücünün bugün cesedi bulundu

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