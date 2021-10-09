Gebze'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Gebze'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Gebze'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

İnönü Mahallesi'nde S.Ç. yönetimindeki 35 HA 7740 plakalı otomobil ile A.Ş'nin kullandığı 17 ABD 573 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastaneye kaldırıldı.???????

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri
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