Gebze'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Haberler
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Gebze'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Gebze'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Köşklüçeşme Mahallesi Topçular Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen K.G'ye, A.G. idaresindeki 55 NS 485 plakalı otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Gebze'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Gebze'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Gebze'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Gebze'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri
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