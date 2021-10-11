GDZ Elektrik tarafından elektrik kesintisi uygulaması - Haberler
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GDZ Elektrik tarafından elektrik kesintisi uygulaması

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GDZ Elektrik tarafından elektrik kesintisi uygulaması

GDZ Elektrik tarafından elektrik kesintisi uygulamasıGDZ Elektrik tarafından 15. 10. 2021 tarihinde saat 09. 00- 12. 30 saatleri arasında Yalnız Cuma mahallesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

GDZ Elektrik tarafından elektrik kesintisi uygulamasıGDZ Elektrik tarafından 15. 10. 2021 tarihinde saat 09. 00- 12. 30 saatleri arasında Yalnız Cuma mahallesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu sebeple vatandaşların elektrikle çalışan cihazların devreden çıkartılması, Jeneratör kullanan abonelerin kesinti esnasında güvenlik açısından şebeke ayırıcısını açmaları, yapılacak çalışmaların, programlı elektrik kesintisi için belirtilen saatten önce bitmesi halinde, kesintiden etkilenen yerlere çalışma bitiminden hemen sonra ilan edilen kesinti bitiş saatinden önce enerji verilebileceği ilan olunur.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

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