GCM Yatırım, Borsa İstanbul'da işlemlere başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GCM Yatırım, Borsa İstanbul'da işlemlere başladı

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel
GCM Yatırım, Borsa İstanbul'da işlemlere başladı

GCM Yatırım, Borsa İstanbul'da işlemlere başladı.

GCM Yatırım, Borsa İstanbul'da işlemlere başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, GCM Yatırım, 10 yıllık sektörel tecrübesiyle 2021 yılında da büyümeye odaklandı. Sürekli gelişen teknolojik alt yapısı, güçlü sermaye tabanı ve profesyonel uzman kadrosu ile dünya standartlarında yatırım imkanı sunan GCM Yatırım, bundan sonra Borsa İstanbul pay senetlerinde de etkin olarak aracılık hizmeti sunacak.

Kurum, özellikle Forex olarak bilinen kaldıraçlı alım satım işlemleri ve vadeli işlemler (VİOP) alanında sektörün en büyük yatırım şirketleri arasına giren GCM Yatırım pay piyasasında da müşterilerine hizmet verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GCM Yatırım Genel Müdürü Alper Nergiz, Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinde alım-satım hizmeti vermeye başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"GCM Yatırım olarak Forex'le başlayan, VİOP devam eden yatırım alanlarını Borsa İstanbul pay piyasası ile genişlettik. Forex ve VİOP piyasalarında ki başarımızı ve büyüme grafiğimizi pay piyasasında da sürdürmek istiyoruz. Uluslararası piyasalardaki uzmanlığımızı ve bilgi birikimimizi, güçlü teknolojik alt yapımızla birlikte borsadaki potansiyel yatırımcılarla buluşturuyoruz. GCM Yatırım olarak ülkemizdeki finansal okur yazarlık seviyesini artırarak bireysel ve kurumsal yatırımcıların sermaye piyasalarına olan erişimini kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Gelecek vizyonumuzda ürün çeşitliliğini artırarak yatırımın süpermarketi olmayı amaçlıyoruz."

Borsa İstanbul'la birlikte 700'e yakın enstrümanda yatırım çeşitliliği sunduklarını vurgulayan Nergiz, "Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası ile kaldıraçlı işlemler alanlarında hem işlem hacmi, hem de aktif müşteri sayısı bakımından Türkiye'nin önde gelen kurumları arasında yer alıyoruz. Bu yılın ikinci yarısında başladığımız Borsa İstanbul hisse senedi işlemlerinde de hem yatırımcı sayısı, hem de işlem hacmi bakımından öncü yatırım kuruluşları arasında olma hedefimiz var. Sermaye piyasalarına özellikle salgın döneminde ilgi büyüktü. 1,2 milyonun üzerinde yeni yatırımcı piyasalara giriş yaptı. Borsa İstanbul'da toplamda 2,5 milyona yakın yatırımcı var. Bu potansiyelin bizim adımıza önümüze olumlu bir tablo koyduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Nergiz, salgın döneminde güçlü teknolojik altyapı ve kaliteli insan kaynağı sayesinde sürece hızlı uyum sağladıklarını aktararak, 2021 yılında büyüme stratejilerinin süreceğini bildirdi.

Finansal ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik yeni projelerinin olacağını anlatan Nergiz, "Fintech yatırımları gerçekleştirmek adına gerekli adımları atıyor ve bu alandaki fırsatları realize etme noktasında çalışıyoruz. Salgın döneminde Borsa İstanbul açılımımızla birlikte 435 personelle Türkiye sermaye piyasalarının en fazla istihdam sağlayan yatırım kuruluşu olduk. Piyasanın yetişmiş insan kaynağına ulaşmak için en çok yatırım gerçekleştiren şirketlerinden biriyiz. 2021 yılında da hem istihdamımızı hem de insan kaynağı kalitemizi arttırmayı sürdüreceğiz. Yıl sonu hedefimiz 500 çalışana ulaşmak." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kabil Havalimanı'nın işletmesini yürütüyorduk. Bundan sonraki süreçte de eğer anlaşmalar yapılabilirse Türkiye, Katar,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kabil Havalimanı'nın işletmesini yürütüyorduk. Bundan sonraki süreçte de eğer anlaşmalar yapılabilirse Türkiye, Katar,...

 Son dakika haber... Türkiye'de 362 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber... Türkiye'de 362 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 709 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 709 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Mahmut Özer Ali Babacan Adil Karaismailoğlu
Magazin Edis Derya Tuna Tolga Akış İbrahim Tatlıses
Spor Schumacher Sergio Perez Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: GCM Yatırım, Borsa İstanbul'da işlemlere başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 15:57:41. #1.11#