Gazzelilerden İsrail hapishanesinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek gösterisi

İsrail hapishanelerindeki "idari tutukluluk" uygulamasına protesto olarak açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek amacıyla Gazze Şeridi'nde gösteri düzenlendi.

Gazze'deki Ulusal ve İslami Güçler Esirler Komitesine bağlı Esirler Komisyonunun, Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin desteğiyle düzenlediği eylemde Filistinliler, Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde toplandı.

Kadınlar ve çocukların da yer aldığı gösteride, "İdari tutukluluk suçtur", "İdari tutukluğa hayır" yazılı dövizlerin yanı sıra Filistinli tutukluların resimleri taşındı.

Esirler İşleri Heyeti Yönetim Başkanı Hasan Kanita, gösteride yaptığı konuşmada, Filistinli tutuklularla ilgilenen kurumların söylemlerinde, İsrail güvenlik ve yargı birimlerinin idari tutukluların yargılanmasındaki başarısızlığına odaklanması gerektiğini belirtti.

Kanita, açlık grevindeki Filistinlilerden birinin hayatını kaybetmesi ya da hakkında hükmün infaz edilmesi olası iken dünyanın olanları izlediğini kaydetti.

Esirler Komisyonu Koordinatörü Zeki Debabiş ise Filistinli tutuklularla dayanışma için siyasi, diplomasi, kültür ve halk düzeyinde geniş kapsamlı bir destek kampanyası düzenlenmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in işlediği suçlar karşısındaki sessiz, tepkisiz tutuma işaret eden Debabiş, açlık grevindeki tutukluların hayati sorumluluğunun büyük kısmının uluslararası ve insani yardım kurumlarına ait olduğunu belirtti.

İsrail hapishanelerindeki 6 Filistinli tutuklu, "idari tutukluluk" durumunu protesto için başlattığı açlık grevine devam ediyor. Daha sonra 1 Filistinli tutuklu da diğerlerine destek için açlık grevine başlamıştı.

Filistin Esirler Cemiyeti dün yaptığı açıklamada, açlık grevi yapan 6 Filistinli tutuklunun hayati tehlikesinin bulunduğu konusunda uyarmıştı.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin Esir Cemiyetinin verilerine göre, 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla İsrail hapishanelerinde 520'si "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 650 Filistinli bulunuyor. Bunların yaklaşık 200'ü çocuklardan oluşuyor.