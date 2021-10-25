Gazze'deki hocaların verdiği çevrim içi hafızlık kursuna 82 ülkeden 3 bin öğrenci katılıyor

İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki bir vakıf, uzaktan eğitimle uluslararası hafızlık kursu veriyor.

Gazze'deki Kuran ve Sünnet Vakfı, hafızlık eğitimini dünya çapına yaymak için "Evrensel Sanal Kur'an-ı Kerim ve Sünnet Akademisi" adı altında uluslararası bir kurs başlattı.

Türkiye'de faaliyet gösteren Yedi Başak İnsani Yardım Derneğinin desteğiyle bu ay ortasında başlayan kurs yoğun ilgi gördü.

Çevrim içi uygulamalar üzerinden canlı verilen derslerle, Kur'an-ı Kerim'i ezber metotları, mahreç ve hafızlık eğitiminin yanı sıra İslami ilimler de öğretiliyor.

82 ülkeden yaklaşık 3 bin öğrenci

Akademiyi oluşturan Kuran ve Sünnet Vakfı Müdürü Bilal İmad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 82 ülkeden yaklaşık 3 bin öğrencinin kursa katıldığını belirtti.

Aralarında Arapça bilmeyenlerin de bulunduğu öğrencilere, çeşitli dillerde 60 kişilik bir hoca kadrosuyla eğitim verildiğini ifade eden İmad, yalnızca hafızlık değil, İslami ilimleri ve tefsir dersleri de verildiğini ekledi.

İmad, vakfın 2015'te sınırlı bir kadroyla küçük çaplı uzaktan eğitim başlattığını, giderek gelişen sistemle 2021'e dek yaklaşık 20 bin öğrenci mezun ettiklerini aktardı.

Yeni kurulan Evrensel Sanal Kur'an-ı Kerim ve Sünnet Akademisi ile yılda 20 bin mezun hedeflediklerini dile getiren İmad, İsrail ablukasının artık dünya çapında Müslümanlara Kur'an-ı Kerim'i öğretmek ve ezberletmek için engel olmadığını söyledi.

İmad, "Abluka nedeniyle hocalarımız, Gazze dışına çıkamıyordu. Ancak artık tüm dünyaya ulaşabiliyor, ilimlerini aktarabiliyorlar." dedi.

Hocaların her birinin özel camlı bölmelerde eğitim verdiğini, bu şekilde kaliteli bir ortam oluşturduklarını söyleyen İmad, gelecek yıllarda daha fazla ülkeye ulaşmak istediklerini, tüm kıtalar ve tüm ülkelerdeki Müslümanlara eğitim vermek istediklerini dile getirdi.

Çeşitli dillerde eğitim veriliyor

Hocaların çeşitli dillerde ders verebildiklerini aktaran İmad, bu sayede Arapça bilmeyenlerin bile eğitim alma imkanı olduğunu, Türkçe dahil eğitim verilen dil sayısını artırmak için çabaladıklarını kaydetti.

İmad, Akademi kapsamında çeşitli seviyelerde eğitim programları hazırlandığını, öğrencilerin temel seviyeden başlayarak ilerlediğini ve hafızlığı tamamladığını aktardı.

İslami ilimlerde de tüm seviyeleri bitiren bir öğrencinin, eğitim verecek düzeye geldiğini belirten İmad, Akademide verilen tüm derslerin ücretsiz olduğunu, yalnızca Kur'an-ı Kerim'i ve dini bilgileri yayma amacı taşıdıklarını dile getirdi.