Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla dayanışma gösterisi düzenlendi

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, 6 tutuklunun firar olayından sonra İsrail hapishanelerinde artan baskıları protesto etti.

İslami Cihad Hareketine bağlı Esirler ve Şehitler İçin Kudüs'ün Sesi Kurumu, Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi önünde Filistinli tutuklularla dayanışma gösterisi düzenledi.

"Esirler meselemizdir", "Özgür olana dek aç kalacağız", "Boyun eğmeyeceğiz" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, İslami Cihad Hareketi mensubu Filistinli tutuklulara destek sloganları attı.

Kurum adına eylemde konuşma yapan Muhammed eş-Şikaki, "İsrail, hapishanelerdeki tutuklulara karşı açık bir savaş başlattı. Savunmasız mahkumlara yönelik bir zorbalık söz konusu." dedi.

İsrail'in silahlı güçlerinin hapishanelere girdiğini, İslami Cihad Hareketi mensubu tutuklulara 154 dolara varan para cezaları uygulandığını, yine hareket mensubu kişilerin farklı yerlere dağıtıldığını kaydeden Şikaki, tutukluların ise açlık grevi yaparak, bazı öğünleri geri çevirerek ve güvenlik kontrollerini reddederek karşı durmaya çalıştığını ifade etti.

Şikaki, tutukluların yarın itaatsizlik eylemi yapmayı planladığını aktardı.

Firari tutukluların hepsi yakalanmıştı

Filistinli 6 tutuklu, 6 Eylül sabahı İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmıştı.

?Hapisten kaçan Fetih Hareketinin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri Tugayı üyesi Zekeriya ez-Zubeydi ile Filistin İslami Cihad Hareketi mensubu Muhammed Kasım Arıda, Yakub Mahmud Kadri ve Mahmud Abdullah Arıda, 10-11 Eylül tarihlerinde İsrail güçlerince yakalanmıştı.

Eyhem Fuad Kemamci ile Munadil Yakub Nufeyat'ın da 19 Eylül'de İsrail güçlerince yakalanmasıyla firari tutuklu kalmamıştı.

Filistin Esir Cemiyetinin verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 520'si "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 650 Filistinli bulunuyor. Bunlardan yaklaşık 200'ü çocuklardan oluşuyor.