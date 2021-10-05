Gazze'de, geçen ay İsrail askerlerin öldürdüğü Filistinlilerin aileleri onuruna program

Hamas, İsrail askerleri tarafından geçen ay öldürülen Filistinlilerin aileleri onuruna program düzenledi.

Gazze kentinde düzenlenen programa Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının çok sayıda mensubu, askeri üniforma ve silahlarıyla katıldı.

Yüzlerce Filistinlinin izlediği programda, hayatını kaybeden Filistinlilerin posterleri asıldı.

Kassam Tugayları adına konuşma yapan İyad Ebu Fenune, "son haftalarda İsrail ordusuyla Batı Şeria'da devam eden silahlı çatışma halinin arttığına" dikkati çekti.

Ebu Fenune, "İsrail, Filistin halkına yönelik işlediği suçların bedelini ödeyecek. Batı Şeria'daki suikastlar, tutuklamalar, yıkımlar ve kısıtlamalar ancak bizim kararlılığımızı ve gücümüzü arttırabilir." diye konuştu.

İsrail ordusu ve polisi tarafından eylül ayı sonunda, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde 8 Filistinli öldürülmüştü.