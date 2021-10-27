Gazze'de, bin Kur'an-ı Kerim hafızı için kutlama töreni

İsrail işgali altındaki Filistin'in Gazze kentinde yer alan İslam Üniversitesi'nde Dar Al Kuran Wa Al-Sunnah Vakfı tarafından, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen bin hafız için kutlama töreni düzenlendi.

İsrail işgali altındaki Filistin'in Gazze kentinde, Dar Al Kuran Wa Al-Sunnah Vakfı tarafından Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen bin hafız için kutlama töreni düzenlendi. Gazze'de yer alan İslam Üniversitesi'nde gerçekleştirilen tören, hafızların üniversite binasına yürümesiyle başlarken, törende öğrenciler tarafından ilahiler ve Kur'an-ı Kerim okundu. Yüzlerce hafız ve birçok kişinin katıldığı törende, Dar Al Kuran Wa Al-Sunnah Vakfı Başkanı Dr. Abdul Rahman Al-Jamal yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim yürüyüşüne katılanlara teşekkür ederek, bu öğrencilerin Mescid-i Aksa'yı özgürleştirecek kurtuluş kuşağı olacağını vurguladı. Gazze Şeridi'ndeki binlerce çocuğun, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek için ellerinden geleni yaptığını belirten Al-Jamal, velilere çocuklarını Kur'an-ı Kerim'i ezberleten merkezlere göndermeleri çağrısında bulundu. Konuşmasına, bu onurlu sonuç için büyük çaba sarf eden öğretmenlere de teşekkürlerini ileterek son veren Al-Jamal, törenin sonunda Yasama Meclisi eski Başkan Yardımcısı Ahmed Bahr ile Kur'an-ı Kerim hafızlarını tebrik etti. - GAZZE