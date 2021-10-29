Gaziosmanpaşa'daki parkta iki aile arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Olay dün gece saatlerinde Karadeniz Mahallesi'ndeki parkta yaşandı. Aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile üyeleri parkta buluştu. Aile üyeleri arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altında olan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayda çok sayıda kişi gözaltına alınırken kaçan bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.