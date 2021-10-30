Gaziosmanpaşa'da kolonya imalathanesinde yangın çıktı
AA / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel
Gaziosmanpaşa'da kolonya imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da kolonya imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Karayolları Mahallesi Kadir Akdoğan Caddesi'ndeki bir kolonya imalathanesinde yangın çıktı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalara başladı.
AA / Taha Erham Keleş - Son Dakika Haberleri
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