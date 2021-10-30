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Gaziosmanpaşa'da iş yeri yangını

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Gaziosmanpaşa'da iş yeri yangını

Saat 10: 51 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Alibeyköy, Bayrampaşa, Bağcılar, Seyrantepe, Başakşehir, Bakırköy ve Şişli itfaiye ekiplerimiz sevk edildi.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (Habermetre) - Saat 10: 51 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Alibeyköy, Bayrampaşa, Bağcılar, Seyrantepe, Başakşehir, Bakırköy ve Şişli itfaiye ekiplerimiz sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekiplerimizin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

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