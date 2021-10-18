Gaziosmanpaşa'da binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziosmanpaşa'da binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel
Gaziosmanpaşa'da binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Gaziosmanpaşa'da iki katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da iki katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Meriç Sokak'taki 2 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle tüm binayı duman kapladı. Sokağa da yayılan duman nedeniyle vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina sakinlerinin tahliyesinin ardından yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın nedeniyle çatı katındaki dairede hasar oluştu.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title