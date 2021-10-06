Gaziosmanpaşa'da Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi açıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziosmanpaşa'da Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi açıldı

AA / Kübra Kara - Haberler | Güncel
Gaziosmanpaşa'da Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi açıldı

Gaziosmanpaşa'da olası afetlere karşı müdahalenin tek bir merkezden koordine edilmesi amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi açıldı.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da olası afetlere karşı müdahalenin tek bir merkezden koordine edilmesi amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi açıldı.

Deprem, yangın, sel gibi doğal afetlere müdahalenin tek bir çatı altında toplanması için kurulan merkezde, arama-kurtarma ekipleri hizmet verecek.

Afet ve acil durumlar yönetimi kapsamında 12 yerel çalışma grubu oluşturulan merkezden kameralar vasıtasıyla 24 saat boyunca ilçenin tüm sokakları anlık görüntülenebilecek.

Kurtarma ekiplerince ağır hasarlı bir binada deprem tatbikatı da yapılırken, senaryo gereği binada mahsur kalan bir vatandaş, arama-kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, 3 yıl önce acil koordinasyon birimi oluşturduklarını yeni kurulan merkezin ise her türlü afete karşı müdahalede aktif hale geldiğini söyledi.

İlk hedeflerinin toplumunda farkındalık yaratmak olduğunu belirten Usta, "Eğitim süreci devam edecektir. Arzumuz eğitim alan her bir vatandaşımızın, her bir gönüllü kardeşimizin bir eğitimci olarak bu işe gönüllü olmasıdır. Ayrıca merkez diğer zamanlarda bir Ar-Ge merkezi olarak çalışacak ve bölgemizde depreme dayanıksız yapıların ve değişmesi gereken binaların tespitiyle ilgili çalışmada öncülük yapacaktır." diye konuştu.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Kübra Kara - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Donald Trump Mustafa Şentop Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mahmut Özer Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Ali Koç Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Fatma Şahin Bülent Ersoy Memduh Büyükkılıç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gaziosmanpaşa'da Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 16:36:12. #1.11#