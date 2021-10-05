Gazimiz Süphan Eren İçin Mevlid-İ Şerif Okutuldu

KAHRAMANMARAŞ (Habermetre) - Kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Gazimiz Süphan Eren için Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu. Şırnak'ta vatani görevini yaptığı sırada mayına basarak Gazi olan Süphan Eren için okutulan Mevlid-i Şerif programına; Valimiz Ömer Faruk Coşkun'un yanı sıra Onikişubat Kaymakamı Serken Keçeli, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, ilgili kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri ile şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve yakınları katıldı. Okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından Vali Coşkun, Gazimiz Süphan Eren'in yakınlarına Sabr-ı Cemil niyazında bulundu.

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