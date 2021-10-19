Gazimağusa Muhtarlar Derneği'nden Vali Su'ya Ziyaret

Vali Ali İhsan Su'19 Ekim Muhtarlar Günü' münasebetiyle KKTC Başkonsolosu Zalihe Mendeli ve beraberinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Gazimağusa Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yeşilleme ile dernek üyesi muhtarları makamında kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen Mahalle Muhtarlarımızı ilimizde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Ali İhsan Su, iki kardeş ülke arasındaki bağların ve birliğin artarak devam edeceğini ifade etti.

Ziyaretlerinden dolayı Muhtarlara teşekkür eden Vali Su, tüm Muhtarların 'Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Ziyarette konuklarıyla tek tek sohbet eden Vali Ali İhsan Su, muhtarlara yürüttükleri çalışmalarda başarılar diledi. 09. 10. 2021

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