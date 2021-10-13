Gaziemir'deki CV Bank her ay ortalama 70 kişiyi iş sahibi yapıyor

GAZİEMİR, İZMİR (İHA) - CV Bank birimiyle iş arayan vatandaşlara köprü görevi gören Gaziemir Belediyesi, her ay ortalama 70 kişinin iş sahibi olmasını sağlıyor.

Gaziemir Belediyesi, Türkiye'de vatandaşların en büyük sorunlarının başında gelen ve giderek artan işsizliğe karşı CV Bank hizmeti ile çözüm üretiyor. CV Bank birimi, verdiği kariyer danışmanlık hizmeti ile iş arama sürecinde olan vatandaşların hedefledikleri işe ulaşmalarına ve kariyer planlaması yapmalarına yardımcı oluyor. Vatandaşlardan gelen iş taleplerini değerlendiren belediye, iş arayanların özgeçmişlerini CV Bank sisteminde topluyor. Özel bir yazılımla kayıt altına alınan bu öz geçmişler, Gaziemir başta olmak üzere İzmir ve çevre illerde faaliyet gösteren işletme ve firmalarla paylaşılıyor, vatandaşların iş arayışına destek sağlanıyor. CV Bank birimi çalışanları, Ege Serbest Bölgesi (ESBAŞ) ve Sarnıç'taki sanayi kuruluşları başta olmak üzere bölgedeki firma, işletme ve holdinglerin insan kaynakları müdürleri ile sürekli iletişim kurarak bu işletmelerin personel ihtiyaçlarını CV Bank'a kayıtlı kişilerden karşılamalarını sağlıyor.

Yoğun başvuru

İşveren ile iş arayan yurttaşları kolaylıkla buluşturuyor olması sayesinde CV Bank, yoğun ilgi görüyor. CV Bank birimine nisan 2019'dan bu yana 7 bin 567 kişi başvurdu. Toplu iş görüşmeleri de düzenleyen CV Bank birimi, bu görüşmelerde firmaların insan kaynakları uzmanları ile öz geçmişleri, işletmelerin koşullarına uygun olan bireyleri bir araya getiriyor. Yapılan mülakatlar sonucunda istenilen özellikleri taşıyanlar işe alınıyor. CV Bank, her ay ortalama 70 kişinin yeni bir işe kavuşmasını sağlıyor.

Çevrim içi hizmet

CV Bank'ta öz geçmiş oluşturmak isteyen vatandaşlar, birimi ziyaret ederek ya da çevrim içi kayıt oluşturabiliyor. Bilgi çağının avantajlarıyla hizmette modernizasyon sağlayan birim, belediyenin mobil uygulaması ve e-belediye üzerinden hizmet veriyor. İş arayan vatandaşlar CV Bank'a Ios ve Android işletim sistemine sahip tabletleri ve cep telefonları aracılığıyla başvuru yapabiliyor. Vatandaşlar e-belediye ve mobil uygulamayı kullanarak yeni özgeçmiş kaydı oluşturabiliyor, sistemdeki mevcut özgeçmişini güncelleyebiliyor. Kolay bir şekilde özgeçmiş oluşturmayı sağlayan sistem, personel arayan firmaların da öz geçmiş sorgulamasına imkan tanıyor.

"Önemli bir görev üstleniyoruz"

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, ülkede önemli oranda işsizlik sorunu yaşandığını, bunun için iyi bir organizasyonla personel arayan şirketlerle iş arayanları bir araya getirmenin çok değerli olduğunu söyledi.

CV Bank biriminin bu zor günlerde önemli bir görev üstlendiğini dile getiren Başkan Arda, şunları söyledi:

"Birimimiz aktif olarak çalışırken ben de, özellikle ilçemizdeki firma ve işletmelere düzenli aralıklarla ziyaretler gerçekleştiriyorum. Firma sahipleriyle kurduğumuz yakın ilişkiler sayesinde, birçok vatandaşımıza yeni iş kapısı açılmasına vesile oluyoruz. Özellikle Sarnıç ve Ege Serbest Bölgesi'ndeki işletmelerimiz üretimleriyle ülke ekonomisine önemli oranda katkı sağlıyor. Bu firmalarımız, personel arayışlarında belediyemizin CV Bank Birimi ile iletişime geçerek en hızlı şekilde aradıkları pozisyona en uygun kişiyle görüşme fırsatı yakalıyorlar. Türkiye'nin yaşadığı bu zor günlerde kurduğumuz bu organizasyonla vatandaşlarımızın yanında olabiliyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum." - İZMİR