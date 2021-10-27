Gaziemir'de sürpriz zeybek gösterisi

Gaziemir Belediyesinin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği flash mob etkinliği ilgi gördü. Bir anda zeybek oynayan topluluğu vatandaşlar şaşkın bakışlarla izledi.

Cumhuriyetin ilanının 98. yılını bir hafta sürecek etkinliklerle kutlayan Gaziemir Belediyesi, bayram etkinlikleri kapsamında flash mob gösterisi düzenledi. Sevgi Yolu ve ilçedeki bir AVM'de düzenlenen gösteride, Gaziemir Belediyesi Halk Dansları Ekibinin oyuncuları ve kursiyerleri bir anda dans etmeye başladı.

Zeybek oynamaya başlayan topluluğu, vatandaşlar şaşkın bakışlarla seyretti. Geleneksel müzikler eşliğinde oyunlarını sergileyen topluluğa eşlik eden vatandaşlar, dans ederek doyasıya eğlendi. Topluluğun bir anda dans etmesiyle başlayan etkinlik, dans gösterisinin ardından dansçıların hızlıca dağılmasıyla son buldu. Gaziemir Belediyesi yetkilileri, ilçenin farklı noktalarında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında bu tür sürpriz etkinliklerin devam edeceğini açıkladı. - İZMİR