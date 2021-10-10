Gaziantepli engelli Ciğerli'nin araç kullanma hayali gerçekleşti

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yaşayan engelli Kadir Ciğerli'nin araba kullanma hayali gerçekleşti.

Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 21 yaşındaki zihinsel engelli Ciğerli'nin araba kullanma hayalini gerçekleştirmek için girişimde bulundu.

Belediyenin bir süre önce faaliyete geçirdiği Trafik Eğitim Parkı'na getirilen Ciğerli, Fadoğlu eşliğinde akülü araç kullandı.

???????Fadıloğlu, yaptığı konuşmada, Kadir'in hayalini gerçekleştirmekten dolayı sevinçli olduklarını belirterek, "Tabi Kadir'in hayalini, normal şartlarda trafikte yapmamız mümkün değildi. Bu özel mekanda bunu yapmaya çalıştık. Bugün, Kadir buraya halasıyla birlikte geldi ve araç kullanma zevkini tattı. Mutluluğu bizi de mutlu etti. Tabi gönül ister ki bir an önce sağlığına kavuşsun. Kadir'in talebi, bizim için emirdir. Biz de onun talebini karşıladık." ifadelerini kullandı.

Hala Hatice Ciğerli ise Kadir'in en büyük hayalini gerçekleştirdiği için belediye yetkililerine teşekkür ederek, "Kadir'in en büyük hayali araba kullanmaktı. Kadir, şu anda araba kullanıyor. Belediyemize ve başkanımıza bize bu mutluluğu yaşattığı için çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.