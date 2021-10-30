GAZİANTEP - Yanık: "Bugün teslim ettiğimiz 100 yetim konutumuzun ailelere ve çocuklara hayırlı olmasını diliyorum'
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması Yanık: "Bugün teslim ettiğimiz 100 yetim konutlarının ailelere ve çocuklara hayırlı olmasını diliyorum" GAZİANTEP - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık AK Parti Teşkilat Akademisi toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması Yanık:
"Bugün teslim ettiğimiz 100 yetim konutlarının ailelere ve çocuklara hayırlı olmasını diliyorum"
GAZİANTEP - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Ak Parti Teşkilat Akademisi toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu