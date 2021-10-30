GAZİANTEP - Yanık: "Bugün teslim ettiğimiz 100 yetim konutumuzun ailelere ve çocuklara hayırlı olmasını diliyorum' - Haberler
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GAZİANTEP - Yanık: "Bugün teslim ettiğimiz 100 yetim konutumuzun ailelere ve çocuklara hayırlı olmasını diliyorum'

AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması Yanık: "Bugün teslim ettiğimiz 100 yetim konutlarının ailelere ve çocuklara hayırlı olmasını diliyorum" GAZİANTEP - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık AK Parti Teşkilat Akademisi toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması Yanık:

"Bugün teslim ettiğimiz 100 yetim konutlarının ailelere ve çocuklara hayırlı olmasını diliyorum"

GAZİANTEP - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Ak Parti Teşkilat Akademisi toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu

GAZİANTEP - Yanık: Bugün teslim ettiğimiz 100 yetim konutumuzun ailelere ve çocuklara hayırlı olmasını diliyorum'

GAZİANTEP - Yanık: Bugün teslim ettiğimiz 100 yetim konutumuzun ailelere ve çocuklara hayırlı olmasını diliyorum'

GAZİANTEP - Yanık: Bugün teslim ettiğimiz 100 yetim konutumuzun ailelere ve çocuklara hayırlı olmasını diliyorum'

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
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