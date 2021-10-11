Gaziantep Valiliğinden havan açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep Valiliğinden havan açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gaziantep Valiliğinden havan açıklaması

Gaziantep Valiliği, Karkamış ilçesinde düşen havan toplarına ilişkin açıklama yapıldı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Valiliği, Karkamış ilçesinde düşen havan toplarına ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, ölü ve yaralının olmadığını saldırının ise PDY bölgesinden yapıldığı değerlendirildiği kaydedildi.

Karkamış ilçesine sabah saatlerinde Suriye tarafından atılan 3 havan topu düştü. Gece sat 03.30 sıralarında meydana gelen olaya ilişkin Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Karkamış ilçesinde patlama sesleri duyulması üzerine yapılan incelemede bölgeye toplamda 3 mühimmat düştüğü tespit edilmiş, birinci mühimmatın, Karkamış ilçesi sınırlarında bulunan park alanında patladığı, ikinci mühimmatın, Karkamış ilçesi sınırlarında bulunan tren garı içerisindeki ağaca çarparak patladığı, üçüncü mühimmatın ise, Suriye Cerablus sınırları içerisinde bulunan boş araziye düştüğü ve kısmen patladığı tespit edilmiş ve yerel unsurlarca muhafaza altına alınmıştır. Patlama gerçekleşen bölgelerin çevresinde küçük çaplı maddi hasar oluştuğu, ölü veya yaralı olmadığı anlaşılmıştır. Söz konusu tahkikatta mühimmatların gümrüğe yakın bölgede bulunan PYD bölgesinden atılmış olabileceği değerlendirilmekte olup, olayla ilgili araştırmalar devam etmektedir" denildi. - GAZİANTEP

Gaziantep Valiliğinden havan açıklaması

Gaziantep Valiliğinden havan açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Suriye'den Gaziantep'in Karkamış ilçesine 5 havan topu atıldı! Anında karşılık verildi

Suriye'den Gaziantep'in Karkamış ilçesine 5 havan topu atıldı! Anında karşılık verildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Oğuzhan Asiltürk Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Pınar Deniz Aleyna Tilki İdo Tatlıses Amelia Hamlin
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Burak Yılmaz Sergio Perez Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Serdar Aziz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gaziantep Valiliğinden havan açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 14:27:43. #1.12#