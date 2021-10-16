GAZİANTEP'TEN 50 ÜLKEYE PUL BİBER İHRACATI - Haberler
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GAZİANTEP'TEN 50 ÜLKEYE PUL BİBER İHRACATI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde üretilen, rengi ve lezzetiyle ön plana çıkan kırmızı pul biber, 50 ülkeye ihraç ediliyor.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde üretilen, rengi ve lezzetiyle ön plana çıkan kırmızı pul biber, 50 ülkeye ihraç ediliyor. İslahiye Ziraat Odası Başkanı Selahattin Türkmen, bu yılın 9 aylık döneminde çoğunluğu Ortadoğu ve Avrupa'da olmak üzere 50 ülkeye bin ton pul biber ihracatı yapıldığını ifade etti.

İslahiye'de çiftçilerin 'kırmızı altın' olarak adlandırdığı kırmızı biberin 22 bin dönüm alanda ekimi yapılıyor. Yaz mevsiminde 7 bin kişi istihdam edilerek tarlalardan toplanan biberler, çöpleri temizlenerek kurutulduktan sonra ilçedeki 25 tesiste, işlenerek pul bibere dönüştürülüp, paketlenerek satışa sunuluyor. Mutfakların vazgeçilmezi olan pul biberler, Türkiye'nin 81 ilinin yanı sıra çoğunluğu gurbetçilerin yaşadığı Almanya ve Hollanda olmak üzere Avrupa ve Ortadoğu'daki 50 ülkeye ihraç ediliyor.

'BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRDİĞİ İÇİN TÜKETİMİ ARTTI'

İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahattin Türkmen, pul bibere koronavirüs salgını ile birlikte bağışıklığı güçlendirici özelliğe sahip olması nedeniyle talebin arttığını söyledi. Ocak-Eylül döneminde 50 ülkeye bin ton pul biber ihracatı gerçekleştirildiğini ifade eden Selahattin Türkmen, İslahiye'nin verimli ve bereketli topraklarında yetişen kırmızı biberlerimiz 25 entegre tesiste işleniyor. Daha sonra paketlenen bibeler Türkiye'nin 81 iline gönderiliyor. Türkiye'deki ihtiyacın önemli bölümünü karşılamanın yanı sıra lezzeti ve rengi ile ön plana çıkan pul biberimiz ayrıca 50 ülkeye ihraç ediliyor. 9 aylık dönemde de yurt dışındaki 50 ülkeye bin ton biber ihracatı gerçekleştirildi dedi.

GAZİANTEP'TEN 50 ÜLKEYE PUL BİBER İHRACATI

GAZİANTEP'TEN 50 ÜLKEYE PUL BİBER İHRACATI

GAZİANTEP'TEN 50 ÜLKEYE PUL BİBER İHRACATI

GAZİANTEP'TEN 50 ÜLKEYE PUL BİBER İHRACATI
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Haber: GAZİANTEP'TEN 50 ÜLKEYE PUL BİBER İHRACATI - Haberler
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