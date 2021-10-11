Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 33 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 333 şüpheliden 33'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri narkotik suçlarla mücadele kapsamında 4-10 Eylül tarihleri arasında kentte birçok operasyon gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada, 117 kilo 250 gram eroin, 1 kilo 687 gram bonzai, 630 gram esrar, 395 gram sentetik ile 2 bin 381 hap uyuşturucu ve 5 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 333 şüpheliden 33'ü tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.