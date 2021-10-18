Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 27 kişi tutuklandı
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 407 şüpheliden 27'i tutuklandı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 407 şüpheliden 27'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik 11-18 Ekim tarihleri arasında çok sayıda operasyon gerçekleştirdi.
Bu kapsamda belirlenen birçok adres ve şahsa yönelik aramada, 1 kilo 886 gram esrar, 1 kilo 340 gram sentetik uyuşturucu, 15 gram eroin, bin 102 uyuşturucu hap ve 3 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 407 şüpheliden 27'si tutuklandı, 372'si ise serbest bırakıldı.
Bakan Soylu terörle mücadelede son noktayı bu sözlerle anlattı: Tunceli'de 21 terörist kaldı, 4'ünün yürüyecek hali yok
Son dakika gündem: Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanlığının açıkladığı 2-8 Ekim verilerine göre, 100 bin kişide haftalık Kovid-19 vaka sayısı Ankara'da 356,49, İstanbul'da 274,98, İzmir'de...