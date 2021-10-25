Gaziantep'teki kaçakçılık operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 18- 24 Ekim tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında çok sayıda operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 837 bin gümrük kaçağı boş makaron, 33 bin 800 gümrük kaçağı dolu makaron, 13 bin 277 paket gümrük kaçağı sigara ve 21 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 68 şüpheliden 5'i tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.