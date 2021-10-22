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Gaziantep'te kripto para operasyonu

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Gaziantep'te kripto para operasyonu

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bir eve yaptığı baskında piyasa değeri 100 bin TL olan kaçak kripto para üretimi yapan rig masası, çeşitli cihaz, donanım ve malzemeler ele geçirildi.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bir eve yaptığı baskında piyasa değeri 100 bin TL olan kaçak kripto para üretimi yapan rig masası, çeşitli cihaz, donanım ve malzemeler ele geçirildi.

Jandarma ekipleri Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesinde bir şahsın evine düzenlediği baskında kripto para üretimi yapan 2 katlı rig masası, 12 adet ekran kartı, 1 adet anakart, 1 adet yazılım yüklü flaş disk, 10 adet soğutucu fan ve 1 adet güç kaynağı ele geçirdi. Ele geçirilen çeşitli cihaz, donanım ve malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 100 bin TL olduğu ve kaçak olduğu belirlenirken, şüphelinin ise cihazlar üzerinden haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

(İHA)

Gaziantep'te kripto para operasyonu

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