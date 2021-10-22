Gaziantep'te yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı - Haberler
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Gaziantep'te yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı

AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel
Gaziantep'te yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü Deaş üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, daha önce DEAŞ içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen bir kişi, kent merkezinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri
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