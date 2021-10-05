Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 24 kişi tutuklandı - Haberler
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 24 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 24 kişi tutuklandı

Gaziantep polisi tarafından son 6 günde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 374 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 24 kişi tutuklandı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep polisi tarafından son 6 günde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 374 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 24 kişi tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 3 kilo 273 gram bonzai, 2 kilo 200 gram eroin, 1 kilo 671 gram metamfetamin, 256 gram esrar, 153 adet uyuşturucu hap, 40 kök kenevir bitkisi, 4 adet hassas terazi, 3 adet tabanca ele geçirilirken, 374 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. İşlem yapılan 374 şüpheliden 24'ü tutuklanırken, 350 şüpheli ise serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

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