GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONLARINA 24 TUTUKLAMA - Haberler
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GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONLARINA 24 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 374 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 374 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında son bir hafta içerisinde çok sayıda operasyon düzenledi. Kentin çeşitli semtlerinde belirlenen şüphelilere yönelik özel harekatçıların da desteğiyle gerçekleşen operasyonlarda 3 kilo 273 gram bonzai, 2 kilo 200 gram eroin, 1 kilo 671 gram sentetik uyuşturucu, 256 gram esrar, 153 uyuşturucu hap, 40 kök kenevir bitkisi ve 4 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, operasyonlar kapsamında 374 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı, 350 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONLARINA 24 TUTUKLAMA

GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONLARINA 24 TUTUKLAMA

GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONLARINA 24 TUTUKLAMA

GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONLARINA 24 TUTUKLAMA
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Haber: GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONLARINA 24 TUTUKLAMA - Haberler
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